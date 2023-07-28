Edirne’de, Yunanistan’a kaçma hazırlığında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen şubelerindeki işlemleri tamamlanan Arşimet adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dün Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Şubesi ekipleri istihbarat kapsamında Yunanistan'ın sınırında Karaağaç Mahallesi'nde kaçma hazırlığındaki bir kadını yakalamış, yapılan incelemede zanlının terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan, 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK mensubunun cenazesine katılan, geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Arşimet olduğu tespit edilmişti.