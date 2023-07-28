Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz’dan CHP’li meclis üyelerine tepki: Bu işlerin şakası yok!

NEYİN SİYASETİNİ YAPIYORSUNUZ?

Bunu daha nasıl anlatırız bilmiyorum. Çevre kirlenmesin diye önlem alıyoruz, aldığımız önleme orada yaşayan meclis üyeleri onay vermiyor. Akıl alacak gibi değil. Neyin siyasetini yapıyorsunuz? Bu arıtma siyaset konusu olamaz. Burada bilim her şeyi söylüyor. Hepimizin çocukları orada denize giriyor, misafirleri ağırlıyoruz. Derin deşarj diye bir şey kalmasın diye uğraşıyoruz. Bandırma'da, Erdek'te, Ayvalık'ta, Avcılar'da başardık, Zeytinli'de başaramıyoruz. Biz, Körfez'e yatırım yapacağız, oradaki insanlar huzurlu bir şekilde yaşasın diye. Edremit'teki diğer bir konuda kentsel dönüşüm. Hasan Başkanın olumlu yöndeki çabalarını bu konuda takdir ediyorum.

VATANDAŞIN HAKKINA GİRİYORLAR

Bu konuya onay vermeyen meclis üyeleri araştırılsın istiyorum. Bu kadar insan şehrinin düşmanı olur mu? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu geçirmeyen meclis üyelerini şikâyet ediyorum, vatandaşların hakkına giriyorlar. Körfez'in kirlenmesinin sebebi bu insanlar. 2,5 yıldır bizi oyalıyorlar, bugüne kadar inşaatın 3'te 2'si biterdi. Lütfen bu işin siyasetini yapmayın. Arıtma konusunda da deprem konusunda da. Depremin ne zaman olacağı belli değil ve maliyeti var. Bununla ilgili biz belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz.

BANDIRMA'DA AFET STOK MERKEZİ İÇİN YER VERMİYORLAR

Deprem olduğunda insanların ihtiyaç duyduğu ana malzemeleri stoklama yeri oluşturmak için Bandırma Belediyesi'nden yer istedik fakat verilmiyor. Hem limandan Çanakkale'den gelecek yardımları hem karadan Bursa tarafından gelen yardımları şehrin içine girmeden yönetelim istiyoruz, meclis gündemine bile almıyorlar. Durum böyle olduğunda kusura bakmayın arkadaşlar mesafe alamayız. Bu işlerin şakası yok. Elimizdeki mevcut imkânları bu süreçte iyi yönlendirmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor.

BU MECLİS, SİYASET YAPILACAK YER DEĞİL!

Deprem ciddi bir şey. Biz, cenazeler çıkardık. Gözümü kapattığımda aklıma o binaların içindeki masumlar geliyor. Biz burada belirli şeyleri söylediğimizde bunun siyaseti yapılıyor. Balıkesir siyasetini yapsın ama bu meclis, siyaset yapılacak yer değil. Bizim burada hızlı bir şekilde karar almamız gerek. Edremit'te arıtma, Bandırma'da afet bölgesi. Buralarda bir direnç yaşanıyor, neden anlamıyorum, başka bir amaçla kullanılmayacak bu yerler.