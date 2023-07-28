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Giriş Tarihi: 28.7.2023 18:33

EGM duyurdu: DEAŞ'ın önemli ismi Amasya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.

DHA
EGM duyurdu: DEAŞ’ın önemli ismi Amasya’da yakalandı

DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A Amasya'da yakalandı. EGM, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yaptı.

EGM, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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EGM duyurdu: DEAŞ'ın önemli ismi Amasya'da yakalandı
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