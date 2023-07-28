Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı

Emine Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun."