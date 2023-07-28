Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı

Emine Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun."
Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek #Muharrem ayını tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 28, 2023
Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin'i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
#AşureGünü bereketli olsun.