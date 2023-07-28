Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 12:16 Son Güncelleme: 28.7.2023 12:23

Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı

Emine Erdoğan, muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure günü bereketli olsun."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan “Aşure Günü” paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA