Foça’da gemiden bırakılan atıklar sahile vurdu

Yenifoça Gencelli'de dün öğle saatlerinde iddiaya göre; gemiden sahile bırakılan atıklar sahile vurdu. Denizin bazı bölümlerinde yağ tabakası oluşurken, atıklar kirliliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarının ardından Foça İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Tüpraş Çevre Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sahil şerit ile kapatılırken, açıklarda ise teknelerle temizlik çalışmaları yürütüldü. Hem yapılan temizlik çalışmaları hem de gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle atıklar kayboldu.

'DALGALARLA GİTTİ'

Çevre sakinleri dün öğle saatlerinde kirliliğin karaya vurduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi. İhbar üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin hemen olayı yerine gelerek bölgede temizlik çalışması başlattığını belirten vatandaşlar sorumlunun bulunup gereken cezaya çarptırılmasını istedi. Yaza sıcağına rağmen kirlilik nedeniyle denize giremediklerini belirten çevre sakinleri öğleden sonra rüzgarın çıkması ile birlikte dalgaların atıkları açığa sürüklediğini söyledi.

DENİZE GİRİLEBİLİR

Bölgede temizlik çalışması yürüten yetkililer de Solvent malzemeyle kontrolü kirliliğin kontrol altına alındığını, dalgaların etkisiyle sahile vuran atıkların bu malzemeye yapışarak toplandığını söyledi. Çalışmaların sabaha kadar devam ettiğini belirten yetkililer sahilde biriken atıkların da bertaraf tesisine gönderildiğini söyledi. Yetkililer denize girme konusunda bir engel olmadığını belirtti. Öte yandan kirliliğe neden olan geminin tespiti için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.