İmamoğlu, CHP liderini doğrudan hedef aldı: Toplum, lider değişimi istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına dirense de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarını sürdürüyor. Daha önce partiden değişim çağrısında bulunan İmamoğlu, bu kez Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alarak, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor" dedi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 4 Temmuz'da "http://iktidaricindegisim. org" adıyla bir internet sitesi oluşturduklarını hatırlattı. İmamoğlu, "'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti.100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti" ifadelerini kullandı. Gelen öneri ve yorumların belirginleştiği konulara ilişkin de İmamoğlu şunları aktardı: "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor."