SABAH gündeme getirmişti... Adana’da hastaneden çıkan vatandaşa ulaşım çilesi

SABAH'ın gündeme getirdiği vatandaşın durak çilesiyle ilgili açıklama yapan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı göreve çağırdı.

İl Başkanı Kanlı, "Adana'nın milyarlarca lira kaynağını seçim çalışmalarına, ilana, reklama harcarken, vatandaşlarımızın hakkı olan bir durağı yapacak parayı bulamıyor musunuz? Otobüs durağı yapmak için de meclisten borçlanma yetkisi mi isteyeceksiniz? Ayıptır, yazıktır, günahtır! Vatandaşlarımız sizden bir özür, bir de o durakların tez zamanda yapılmasını istiyor" dedi.

HASTALAR GÜNEŞ ALTINDA BEKLİYOR

Adana Şehir Hastanesi'nden çıkan hasta ve hasta yakınlarının güneş altında otobüs beklediklerini ifade eden Başkan Yusuf Kanlı, bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi. Kanlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar yönetimindeki belediyeden kaynaklı hemen her gün ciddi şikâyetler kamuoyuna yansıyor.

Otobüs sayısını azaltarak yolcuların duraklarda, ekmek sayısını azaltarak vatandaşların büfe önlerinde saatlerce beklemesi yetmiyormuş gibi şimdi de hasta ve hasta yakınlarına yakıcı güneş altında çile çektiriliyor. Adana Şehir Hastanesi'nden çıkan hasta ve hasta yakınları tam da bu eziyeti yaşıyor" diye konuştu.

AYIPTIR, YAZIKTIR

Başkan Zeydan Karalar'ın, Adana'nın milyarlarca lira kaynağını seçim çalışmalarına, ilana, reklama harcadığını ifade eden Kanlı, "Vatandaşlarımızın hakkı olan bir durağı yapacak parayı bulamıyor musunuz? Otobüs durağı yapmak için de meclisten borçlanma yetkisi mi isteyeceksiniz? Ayıptır, yazıktır, günahtır! Vatandaşlarımız sizden bir özür, bir de o durakların tez zamanda yapılmasını istiyor" şeklinde konuştu.