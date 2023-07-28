SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda önemli mesajlar

16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Fuara katılan firmalara ve gerçekleştirilen etkinliklere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Salı günü başlayan ve 4 gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Fuar tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yılda İDEF önemli bir markaya dönüşmüştür. Türk savunma sanayinin adeta görücüye çıktığı fuar süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. İş bağlantıları açısından da fuarımız verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bunların haricinde daha pek çok temasa fuarımız vesile oldu. İDEF'in başarı çıtasını yükseltmesinden memnuniyet duyuyorum. Buraya destek veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.