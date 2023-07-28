Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Bitlis’te etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalara istinaden; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bitlis ili Hizan ilçesi Sarıtaş Köyü kırsalında, J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla, 27 Temmuz 2023 tarihinde icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Redur Siser (K) Güven ÖZCAN isimli terörist silahıyla (1 adet AK-47 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Söz konusu teröristin geçmiş faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemede, (4) eyleme katıldığı, bu eylemlerde 10 Jandarma personelinin şehit edildiği ve 11 Jandarma personelinin yaralandığı belirlenmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin katıldığı eylemler;

-Bitlis-Hizan Yaylacık bölgesinde 18.08.2016 tarihinde Hizan-Bahçesaray yolunda, (5) Jandarma personelin şehit ve 5 Jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı,

-Bitlis-Merkez Sarıkonak Köyü Sehi Bölgesinde 25.04.2017 tarihinde 1 Jandarma personelin şehit ve 1 Jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı,

-Bitlis-Merkez İlçe Hazo Boğazı mevkiinde 08.07.2017 tarihinde 2 Jandarma personelin şehit ve 1 Jandarma personelinin yaralandığı konvoya yapılan EYP'li saldırı,

-Bitlis-Merkez Çeltikli Sehi Bölgesinde 02.05.2020 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında, 2 Jandarma personelin şehit ve 4 Jandarma personelinin yaralandığı operasyon birliklerine saldırı olarak tespit edilmiştir.

TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEKTİR.



TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.