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Giriş Tarihi: 28.7.2023 18:18

Terör örgütü DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı

Amasya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Lübnan uyruklu A.A. gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirtildi.

İHA
Terör örgütü DEAŞ’ın kritik ismi Amasya’da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahsın Amasya'da yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın kritik ismi Amasya'da yakalandı
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