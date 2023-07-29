Deprem nedeniyle bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alarak depremzede vatandaşlarla görüştü. İslahiye AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, hükümetin birinci önceliğinin depremden etkilenen 11 ili yeniden ayağa kaldırıp yaralarını sarmak olduğunu söyledi. Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantılarında ilk olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve şehirlerin yeniden inşası konusunda bakanlardan bilgiler alıyor. Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmak, yaraları sarmak. Bunun mücadelesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Depremin ardından başlatılan ceza soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, şu bilgileri verdi: "11 vilayette bin 757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama, 642 adli kontrol, 764 diğer tedbir kararları verildi. Özellikle bilirkişi incelemeleri, teknik üniversitelere gönderilen dosyalar ve gelecek raporlar doğrultusunda da tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilerek süreç devam edecek. Sorumlularla ilgili en doğru kararı verecek olan bağımsız ve tarafsız yargımızdır. Özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla ilgili burada tespit ettiğimiz bazı problemler var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilk tespitlerinden sonra vatandaşlarımızın mahkemelere giderek yeniden bir tespit yaptırdığını görüyoruz. Bu tespitler arasındaki farklılıkların giderilmesi noktasında bazı hukuki düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri yapmamız gerekecek. Bununla ilgili özellikle idare mahkemelerinde şu anda yoğunlaşan davalar var. Yürütmeyi durdurma talepli davalar var. Bu davalar neticesinde binaların yıkımıyla ilgili süreç geciktiğinde o binaların, ağır hasarlı binaların ileride risk oluşturduğunu görüyoruz. Sürecin hızlandırılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Tunç, depremde 15 adliye binasının ağır hasar gördüğünü ve 49'unda ise orta ve az hasar bulunduğunu belirterek, hizmetin kesintiye uğramaması için bölgedeki adli binaların onarımı için 473 milyon lira harcadıklarını da sözlerine ekledi.