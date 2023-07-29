Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP’de kim kiminle...

'İSTİFA' İÇİN SÜRE VERDİ

CHP liderine görevi bırakma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 kez toplantı yapan ve 'istifa' etmesi için süre tanıyan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını da yanına çekti.

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI!

Gizli darbe toplantıları düzenledi. Yaptığı hamlelerle Parti Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak istediğini ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi.