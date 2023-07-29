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Giriş Tarihi: 29.7.2023 13:15

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı: Başarımız küresel boyuta taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin sınırları aşarak bir dünya markası haline geldiğini belirterek, "Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. Bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız" dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan ’Sıfır Atık’ mesajı: Başarımız küresel boyuta taşınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bir kez daha Sıfır Atık hareketinin önemine dikkat çekti. Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi. Türkiye'de Sıfır Atık hareketini benimseyen milletimizin gayretleriyle hayallerin ötesinde bir başarı elde edildi. İnanıyorum ki, Danışma Kurulumuz vesilesiyle bu başarıyı küresel bir boyuta taşıyacak, iklim krizi ile mücadeleye güç kazandıracağız."

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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı: Başarımız küresel boyuta taşınacak
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