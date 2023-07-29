Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Bitlis'in Hizan kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla düzenlenen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu'nda, Terörden Arananlar Listesinde 'Gri Kategori'de yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist etkisiz hale getirildi.Teröristin, 10 jandarmanın şehit edildiği ve 11 jandarmanın yaralandığı 4 ayrı eyleme katıldığı tespit edildi. Teröristin ayrıca, 2016'da Hizan-Bahçesaray yolunda 5 jandarmanın şehit olduğu ve 5 jandarma yaralandığı, 2017'de Bitlis-Merkez Sarıkonak Köyü Sehi bölgesinde bir jandarmanın şehit ve bir jandarmanın yaralandığı, aynı yıl yine Merkez Hazo Boğazı mevkiinde 2 jandarmanın şehit olduğu ve bir jandarmanın yaralandığı konvoya yönelik düzenlenen EYP'li saldırılara katıldığı belirlendi. 2020'de ise Merkez Çeltikli Sehi bölgesindeki operasyon düzenleyen birliklere saldırarak 2 jandarmanın şehit olmasına, 4 jandarmanın da yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarma timlerini tebrik ederken, terör sona erene kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.