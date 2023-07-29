‘Sıfır atık’ta yol haritası belirlendi

BirleşmişMilletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından yol haritası belirlendi. Kurul üyeleri, 3 yıllık görev süresince yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini destekleme, uluslararası iyi uygulamalar ve başarılı öykülerin yaygınlaştırılması, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konusunda fikir birliğine vardı. BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder, "Hepimiz uzmanlığımızı ve tutkumuzu bir araya getirerek Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne ilham olmayı, olumlu bir değişimi, döngüsel ekonomiye geçişi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.