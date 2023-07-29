Tunç Soyer 11 arsayı satışa çıkardı





ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAKTI

İstanbul Beyoğlu'nun Sururi Mahallesi'nde yer alan 697 metrekarelik taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için yurt yapılması öngörülmüştü. Fakat geçen onca sene sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamış, alan üzerinde kaçak işletmeler türemişti. Ticaret alanında kalan parselin 8 kat yapılaşma izni bulunuyor. Ancak parselin işgal olduğu notu da satış ilanında yer alıyor. Parsel üzerindeki işgal Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Raporlarda kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımının sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesi'nin faydalandırılması istenmişti.