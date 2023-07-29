Tunç Soyer 11 arsayı satışa çıkardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi aralarında bir dönem tartışmalara da neden İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın da yer aldığı toplamda 11 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu.
KAPALI ZARF USULÜ
Satışa çıkarılan taşınmazlar aralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki arsa ile İzmir'in Bornova ve Çiğli ilçelerinde yer alan arsalar yer alıyor. Taşınmazların muhammen bedelleri 17 milyon 970 bin lira ile 245 milyon lira arasında değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek satış ihalesi 10 Ağustos'ta kapalı zarf usulü yapılacak.
ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAKTI
İstanbul Beyoğlu'nun Sururi Mahallesi'nde yer alan 697 metrekarelik taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için yurt yapılması öngörülmüştü. Fakat geçen onca sene sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamış, alan üzerinde kaçak işletmeler türemişti. Ticaret alanında kalan parselin 8 kat yapılaşma izni bulunuyor. Ancak parselin işgal olduğu notu da satış ilanında yer alıyor. Parsel üzerindeki işgal Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Raporlarda kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımının sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesi'nin faydalandırılması istenmişti.
SATIŞA ÇIKAN ARSALAR NERELERDE BULUNUYOR
Ayrıca Bornova'nın Eğridere, Ergene, mahallelerinde yer alan ve imar planlarında ticaret bölgesinde kalan 5 parsel, Çiğli'nin Balatçık, Büyük ve Küçükçiğli mahallelerinde yer alan ticaret imarlı 5 parsel de satışa çıkarılan yerler arasında yer alıyor. İstanbul Beyoğlu'nda arsa için 245 milyon TL bedel biçilirken satışlardan toplamda 512 milyon 340 bin 350 TL gelir elde edilmesi bekleniyor.