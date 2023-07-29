YK Enerji: Bizler de yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilincine sahibiz

Yeniköy Kemerköy Enerji, son günlerde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek "YK Enerji çalışanları, hissedarları ve paydaşları olarak bizler de tüm yurttaşlarımız gibi en üst düzeyde çevre bilinci ve hassasiyetine sahibiz. Söz konusu orman, ekolojik veya sosyo kültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan ya da özel nitelikli alanlara komşu değil. Yeraltı kaynakları üretime kazandırıldıktan sonra söz konusu alanlar yeniden ekosisteme kazandırılmaktadır" açıklamasını yaptı.