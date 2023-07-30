Eşe cinsel içerikli mesaj ‘cinsel taciz’ sayıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşine cinsel içerikli mesaj atan kişi hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını kanuna aykırı bularak bozdu.Dairenin kararına göre, Antalya'da yaşayan ve boşanma davaları devam eden çiftten biri, telefon aracılığıyla eşine cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu durumdan rahatsız olan eş, suç duyurusunda bulundu. Hakkında "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açılan ve Manavgat 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan mesajı atan eşin, beraatine karar verildi.Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen beraat kararını kanuna aykırı buldu ve oybirliğiyle bozdu.Sanığın attığı mesaj içeriklerinin tespit edildiği, eşinin açıkça rızasının bulunmaması nedeniyle suçun unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, kanuna göre boşanma aşamasındaki eşlere ayrı yaşama imkânının tanındığı belirtilerek, bu süreçte katılanın bu mesajlara açıkça rızasının bulunmadığının anlaşılmasından dolayı mahkûmiyete karar karar verilmesi gerektiği belirtildi.