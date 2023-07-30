İstanbullular aşureye doydu

Muharrem ayı dolayısıylaİstanbul'un çeşitliilçelerinde hazırlananaşureler vatandaşlaradağıtıldı.Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayıdolayısıyla 4 ayrı noktada 12 bin vatandaşaaşure dağıtıldı. Pendik Belediyesi tarafındandüzenlenen organizasyonda, 3 farklınoktada 10 bin kişilik aşureler Türk bayrağıdeseniyle dikkat çekti. Fatih Belediyesi,başta Ayasofya-i Kebir Camii olmaküzere Fatih Camii, Yavuz Selim Camii,Sümbülefendi Camii, Hırka-i Şerif Camii,Mihrimah Sultan Camii ve ParmakkapıKazasker Mehmet Efendi Camii önünde10 bin kase aşure dağıtımı gerçekleştirdi.Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği MutfakAkademisi kursiyerlerinin hazırladığıaşureyi, Anne Çocuk Eğitim Merkezi'negiden 3-6 yaş arasındaki minikler, YaşlılarMerkezi'nin 65 yaş üstü sakinlerine dağıttı.Ümraniye'de eski Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanı, İstanbul MilletvekiliMurat Kurum'un da katılımıyla 10 bin kişiyeaşure ikram edildi.