İstanbullular aşureye doydu

Muharrem ayı dolayısıyla
İstanbul'un çeşitli
ilçelerinde hazırlanan
aşureler vatandaşlara
dağıtıldı.
Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayı
dolayısıyla 4 ayrı noktada 12 bin vatandaşa
aşure dağıtıldı. Pendik Belediyesi tarafından
düzenlenen organizasyonda, 3 farklı
noktada 10 bin kişilik aşureler Türk bayrağı
deseniyle dikkat çekti. Fatih Belediyesi,
başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak
üzere Fatih Camii, Yavuz Selim Camii,
Sümbülefendi Camii, Hırka-i Şerif Camii,
Mihrimah Sultan Camii ve Parmakkapı
Kazasker Mehmet Efendi Camii önünde
10 bin kase aşure dağıtımı gerçekleştirdi.
Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Mutfak
Akademisi kursiyerlerinin hazırladığı
aşureyi, Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne
giden 3-6 yaş arasındaki minikler, Yaşlılar
Merkezi'nin 65 yaş üstü sakinlerine dağıttı.
Ümraniye'de eski Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili
Murat Kurum'un da katılımıyla 10 bin kişiye
aşure ikram edildi.