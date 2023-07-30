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Giriş Tarihi: 30.7.2023

İstanbullular aşureye doydu

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İstanbullular aşureye doydu
Muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Esenler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 4 ayrı noktada 12 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, 3 farklı noktada 10 bin kişilik aşureler Türk bayrağı deseniyle dikkat çekti. Fatih Belediyesi, başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak üzere Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Sümbülefendi Camii, Hırka-i Şerif Camii, Mihrimah Sultan Camii ve Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camii önünde 10 bin kase aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Mutfak Akademisi kursiyerlerinin hazırladığı aşureyi, Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne giden 3-6 yaş arasındaki minikler, Yaşlılar Merkezi'nin 65 yaş üstü sakinlerine dağıttı. Ümraniye'de eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da katılımıyla 10 bin kişiye aşure ikram edildi.
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İstanbullular aşureye doydu
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