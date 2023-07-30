İzmir’in kasasını boşalttı kalem kalem satıyor

İzmir'de belediye mülklerini sata sata bitiremeyen Tunç Soyer, şimdi de biri İstanbul Beyoğlu'nda, 10'u İzmir'in çeşitli ilçelerinde milyonluk arsaları satışa çıkardı. Muhammen bedelleri 17 milyon 970 bin lira ile 245 milyon lira arasında değişen arsaların, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek satış ihalesi 10 Ağustos'ta kapalı zarf usulü yapılacak. Satışlardan toplamda 512 milyon 340 bin 350 TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 245 milyon TL muhammen bedel biçilen İstanbul Beyoğlu'nun Sururi Mahallesi'nde yer alan 697 metrekarelik taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için yurt yapılması öngörülmüştü.