Haberler Gündem Haberleri Jandarma Genel Komutanlığından Akbelen açıklaması: 40 gözaltı, 2 jandarma personeli açığa alındı
Giriş Tarihi: 30.7.2023 15:21

Jandarma Genel Komutanlığından Akbelen açıklaması: 40 gözaltı, 2 jandarma personeli açığa alındı

Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine karşı eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, eylemlere ilişkin 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, CHP’li Tanal’ın karıştığı olayla ilgili yapılan açıklamada, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaştığı ifade edilen 2 jandarma personelinin açığa alındığı belirtildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Jandarma Genel Komutanlığından Akbelen açıklaması: 40 gözaltı, 2 jandarma personeli açığa alındı

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

Jandarma personelini kovalayan Tanal hakkında harekete geçildi

Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir." denilen açıklamada, meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bölgeye heyet gönderildiği ifade edildi.

2 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Açıklamada ayrıca, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında, görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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Jandarma Genel Komutanlığından Akbelen açıklaması: 40 gözaltı, 2 jandarma personeli açığa alındı
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