Önce suya şimdi de ulaşıma! CHP’li Soyer’den İzmir’de toplu ulaşıma dev zam talebi!

TAKSİCİLERİN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan taksicilerin zam talebi de netleşti. Taksimetre açılışı 12 TL, kilometre başı artış ise 20 TL olarak önerildi. Kısa mesafe ücreti için ise 50 TL istendi. İzmir'de şu anda açılış 7 TL. Kısa mesafe 13, indi/bindi 30 TL. Minibüsçüler ise indi bindi için 17 TL talep etti. Şuanda indi bindi ücreti 10 TL.

UKOMEDE GÖRÜŞÜLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam önerileri önümüzdeki hafta pazartesi günü UKOME toplantısında oylanacak. Oylamada ya mevcut öneri kabul edilecek ya da vatandaş lehine fiyat tarifelerinde indirime gidilebilecek. Son kararı UKOME üyelerinin verdiği oylar belirleyecek.