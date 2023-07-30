Önce suya şimdi de ulaşıma! CHP’li Soyer’den İzmir’de toplu ulaşıma dev zam talebi!

Geçtiğimiz hafta içme suyuna yüzde 43.5 oranında zam yaparak yeni bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de toplu ulaşıma zam yapmak için harekete geçti. Büyükşehir Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan UKOME Toplantısı öncesi bugün gerçekleştirilen teknik kurulda toplu ulaşıma yüzde 70 oranında zam teklifi sundu. Büyükşehir'in sunduğu taslak tarifeye göre tam biletin yüzde 70.84 oranında artışla 15 liraya çıkarılması, aktarmaya ise yüzde 114,29 zam yapılması teklif edildi. Büyükşehir'in sunduğu zamlı yeni tarifeden öğrenciler de nasibini aldı. Taslak tarifeye göre öğrenci biniş bedeli ise 5,14 TL olarak belirlendi. Bu öneri önümüzdeki hafta pazartesi günü UKOME toplantısında masaya yatırılacak. Eğer Büyükşehir'in önerisi oylamada üyelerin çoğunluğu tarafından kabul görürse zamlı tarife büyük ihtimalle 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
ÖNCE İÇME SUYU ŞİMDİ DE ULAŞIM
Son 16 ayda içme suyuna 16 kez zam yaparak Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde içme suyuna yaptığı yüzde 43.5'lik zamdan sonra şimdi de gözünü ulaşıma dikti.
ÖĞRENCİ BİLETİNE YÜZDE 71 ZAM TALEBİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı taslak tarifeden öğrenciler de nasibini aldı. UKOME Teknik kuruluna sunulan tarifeye göre 3 TL olan öğrenci biletinin de yüzde 71.33 zamla 5 lira 14 kuruşa yükseltilmesi öngörüldü. Öğrenci aktarma ücreti ise aynı kalacak. İndirimli biniş (öğretmen-60 yaş) bedeli ise 7.56 TL'den 12,92'ye TL'ye çıkacak.
DİĞER ZAM ÖNERİLERİ
İZBAN'da 20 kilometre sonrası kilometre başı tam 0,22 kuruştan 0,38 TL'ye; 20 kilometre sonrası kilometre başı öğrenci 0,12 kuruştan, 0,22 kuruşa; 20 KM sonrası kilometre başı indirimli 0,16'dan 0, 27 kuruşa çıkacak. Aliağa-Selçuk tam 34,20 TL'den 59,08 TL'ye; Aliağa-Selçuk (öğrenci) 16,86 TL'den 30,66'TL çıkacak.
TAKSİCİLERİN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
Öte yandan taksicilerin zam talebi de netleşti. Taksimetre açılışı 12 TL, kilometre başı artış ise 20 TL olarak önerildi. Kısa mesafe ücreti için ise 50 TL istendi. İzmir'de şu anda açılış 7 TL. Kısa mesafe 13, indi/bindi 30 TL. Minibüsçüler ise indi bindi için 17 TL talep etti. Şuanda indi bindi ücreti 10 TL.
UKOMEDE GÖRÜŞÜLECEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam önerileri önümüzdeki hafta pazartesi günü UKOME toplantısında oylanacak. Oylamada ya mevcut öneri kabul edilecek ya da vatandaş lehine fiyat tarifelerinde indirime gidilebilecek. Son kararı UKOME üyelerinin verdiği oylar belirleyecek.