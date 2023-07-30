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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecek

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecek
İstanbul'da bulunan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere dönüşü için karar alındı. İstanbul Valiliği, dönmesi gereken geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi. Dönecek kişilere, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği kaydedildi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği ifade edildi. Karar, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde de yayımlandı.
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Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecek
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