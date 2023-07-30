Vali Davut Gül: Kardeşliğimizi devam ettireceğiz





"KARDEŞLİĞİMİZİ BİNLERCE YIL DAHA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Birlik Cemevi'nin temelini atan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çok kıymetli Kaymakamım, değerli başkanım, muhterem dede, değerli hanımefendiler ve beyefendiler öncelikle aranızda olmaktan çok mutluyum. Hayırlı bir işe şahitlik edeceğiz. Yolda gelirken Şeyma başkanım projeyi anlatırken çok önemli bir cümle söyledi; dedi ki 'benim sözüm var' yani ne olursa olsun bunu hayata geçirmeniz gerekiyordu. Bunun için de gerek arsa süreci, gerek proje süreci, finans süreci olarak önemli katkılar oldu. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Marifet iltifata tabi, bu tıpkı isminde de olduğu gibi birlikte yapılan bir iş. Gerek önceki valimiz ve şimdiki bakanımızın verdiği söz ve Şeyma başkanın bu işe öncülük etmesi, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son 4-5 yıldaki cemevinin ihtiyaçlarının karşılanması gibi ortaya koyduğu irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsil noktasında düzenlemeler işte hepsi üst üste olduğunda ortaya buradaki güzellikler çıkıyor. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanır ve açılışını da birlikte yapmış oluruz. Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.