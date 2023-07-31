10 yılda 1 milyon çocuk

Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapımı tamamlanan "Değirmendere Kuruçeşme Camii Halıcı 4-6 Yaş Kur'an Kursu Açılış Töreni"ne katıldı. Başkan Erbaş, 4-6 Yaş Kur'an kurslarında 10 yılda 1 milyon civarında çocuğun eğitim aldığına işaret ederek, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.' buyuruyor. Güzel ahlakı çocuklarımıza, gençlerimize bu yaşlarda öğreteceğiz. Büyüklere saygı göstermek, küçükleri sevmek, dürüstlük, doğruluk, yalanın kötülüğü, iyilik yapmanın ne kadar mübarek bir şey olduğu, anne, baba sevgisi bütün bunları küçük yaşlarda öğretmeliyiz" dedi.