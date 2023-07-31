12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT Kalkanı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, peş peşe operasyonlara devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, son olarak Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.