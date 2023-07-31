Alışveriş kartlarını dağıtmayı unutmuşlar

CHPİstanbul teşkilatı yeni bir skandalla çalkalanıyor. 14 Mayıs'taki genel seçim İBB tarafından İstanbul'daki bir zincir market ile anlaşma yapıldı. Anlaşmayla içerisinde para yüklü alışveriş kartları satın alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bütçesiyle aldığı kartlardan 5 binini CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. İddiaya göre, seçim çalışmalarında halka dağıtılması planlanan gıda yardım kartları Kaftancıoğlu tarafından eve götürüldü.Kaftancıoğlu iddiaya göre kartları dağıtmayı unuttu. Bir süre sonra dağıtılan kartların son kullanma süresi geçince hem vatandaş şok oldu hem de İBB'nin 2,5 milyon lirası çöpe gitti.