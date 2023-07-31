Alkollü sürücünün çarptığı Astsubay şehit düştü

Afyonkarahisar-Konya Karayolu Sultandağı İlçesine bağlı Dereçine Beldesinde N.Ö(52) idaresindeki saman yüklü tır Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje girdi. Kazada tırın dorsesinde bulunan saman balyaları yola saçıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, karayolu güvenliği almak için bölgeye gitti. Bu Sırada arkadan gelen M.G., yönetimindeki kamyonet önce kazadan dolayı dubalarla yol güvenliği almaya çalışan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, ardından TIR'a çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Tatlı, tır sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde kamyonet sürücüsü M.G.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. M.G.'nin hastanedeki tedavisinin devam ederken, kaza sonrası cumhuriyet savcılığı tarafında soruşturma başlattı. Afyonkarahisar Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan şehit düşen J. Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı'nın acı haberi ailesine verildiği öğrenildi. Şehit Tatlı, yapılan işlemlerin ardından Konya'da düzenlenen askeri tören ile memleketi Kahramanmaraş'a uçak ile uğurlanacak.