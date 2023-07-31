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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:34

Barış Pınarı bölgesindeki saldırı hazırlığı önlendi 3 Terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesindeki saldırı hazırlığı önlendi 3 Terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Barış Pınarı bölgesindeki saldırı hazırlığı önlendi 3 Terörist etkisiz hale getirildi
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