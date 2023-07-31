Twerkçiye ev hapsi

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te iki kadın, seyir halindeki aracın camlarından çıkarak iç çamaşırları ile dans etmişti. Benzer olay Beyoğlu'nda meydana geldi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri kamyon kasasında twerk yaptı. Üstündeki elbiseyi de çıkaran kadın iç çamaşırıyla kasada dans etti. Trafikteki rezil olay çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

EV HAPSİ VERİLDİ

Video sonrası harekete geçen savcılık, kasadaki dansçıyı gözaltına aldı. Hakan K., isimli şahıs savcılık ifadesinde, 'Dans ettiğim görünen o anlar eskiydi. Video yeni yayınlanmış. Ben olayı hatırlamıyorum' diyerek kendisini savundu. İfadesi sonrası adli kontrol şartıyla Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hakan K., müstehcenlik suçundan ev hapsine çarptırıldı.