Yavaş çiftçiye verdiği sözü tutmayınca iş Sincan Belediyesi’ne düştü

Ankara'da toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarında çiftçiye mazot, gübre ve tohum desteği verildiği yalanını ortaya atan Yavaş'a Sincanlı çiftçilerden cevap geldi. Yavaş'a tepki gösteren çiftçiler, "Yavaş'ın bize bir gram faydası olmadı. Biz ona güvenip tohumluklarımızı sattık. O bize destek vermeyince ortada kaldık. Allah Sincan Belediyesi Başkanımız Murat Ercan'dan razı olsun. Bizim tohumsuz kaldığımız sezonda bize hibe tohum vererek üretimimizi destekledi" dediler.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde birçok vaat veren ancak göreve geldiği günden beri verdiği vaatlerin hiçbiri yerine getirmeyen Yavaş, 4 buçuk yıllık görev süresinin sonuna yaklaşırken yapmadığı işleri yapmış gibi göstererek vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Billboardlar, toplu taşıma araçları, metro istasyonlarında özellikle Ankaralı çiftçilere mazot, tohum, gübre desteğinde bulunulduğunu vurgulayan Yavaş'a Ankaralı çiftçilerden tepki geldi. Sincanlı çiftçiler Yavaş'ın hiçbir destekte bulunmadığını ifade ederek büyükşehir belediyesinin değil de Sincan belediyesinin kendilerine destek olduklarını söylediler.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çiftçiye verdiği destek sözünü yerine getirmeyince Sincan Belediyesi, Yavaş'ın vermediği desteği çiftçisine vermeye başladı.
YAVAŞ VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYINCA SİNCAN BELEDİYESİ ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİNDE BULUNDU
4 buçuk yıldır Ankaralılara çile çektiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı çiftçileri de mağdur etti. Seçimden önce sözde yerli üretimi desteklemek için çiftçiye mazot, gübre, tohum desteği vereceğini söyleyen Yavaş'ın hiçbir çiftçiye destek olmadığı ortaya çıktı. Ankara'ya tek bir hizmet yapmadan belediyeyi batıran Yavaş, çiftçilere vereceği desteği de ekonomik sıkıntıyı bahane ederek vermedi. Yavaş'ın çiftçilere verdiği sözleri yerine getirmemesinin ardından elini taşın altına koyan Sincan Belediyesi çiftçilere hibe tohum desteğinde bulundu.
"YAVAŞ'A GÜVENİP ELİMİZDEKİ TOHUMLUKLARI SATTIK, TOHUMSUZ KALDIK"
Sincan Belediyesi'nin verdiği tohumların haşatını toplamaya başlayan çiftçiler aldıkları verimden de memnun olurken sözünü tutmayan Yavaş'a tepki gösterdi.
Çiftçi Necdet Akpınar, "Sincan Belediyesi'nin geçtiğimiz sezon biz çiftçilere hibe ettiği tohumlardan oldukça memnunuz. Belediyenin bize verdiği tohum ile 500 dönüm arazi ekimi yaptık. Çok güzel verim aldık. Sincan belediyesinden bize verdiği bu desteğin devamını bekliyoruz. Bugün piyasadan 15 TL'ye tohum alıyoruz. Bu destek bizim maliyetimizi azaltıyor. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim ne zaman başımız sıkışsa bize destek oluyor. Biz derdimizi anlatmaya gidiyoruz belediyeye evimize dönmeden ekipler sorunumuzu çözüyor. Bugün büyükşehir belediyesi Sincan belediyesi ile kıyaslanamaz. Yavaş bize buraya tek bir çivi dahi çakmadı. Büyükşehir Belediyesi şu anda sağda solda biz çiftçimize tohum desteği veriyoruz diye reklamlarını yapıyor ama son iki senedir biz hiçbir desteğini görmedik. 'Bütçe yetersiz' , 'Mali durum elverişli değil' , 'Suya zam yapamadım' gibi bahanelerle bize destek vermedi. Koskoca büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek sözü veriyor ama alakası olmayan bahanelerle bu sözünü yerine getirmiyor. Büyükşehir'in elle tutulur hiçbir hizmeti yok. " ifadelerini kullandı.
Çiftçi Ali Rıza Gürbüz de, "Sincan belediyemizin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçiye böyle destekler verilecek ki üretim artacak ekonomi canlanacak. Üretmeden kazanamayız. Belediyemiz bize kaliteli tohum verdi. Verdiği tohum sayesinde ürünümüzün kalitesi de verimi da arttı. İnşallah bu sezonda bu desteği devam eder biz de ülkemize üreterek fayda sağlarız. Bugün bize verilen en ufak destek bizi mutlu ediyor. Hibe desteği sayesinde ekonomik anlamda rahatladık. Baktığımız zaman Sincan Belediyemiz her konuda da bize destek oluyor. Çocuklarımız park alanları inşa ediliyor. Konağımız yapılıyor. Ama buna benzer işleri ne yazık ki büyükşehir belediyesinden göremedik. Burada kendi sorumluluk alanlarında bir gün olsun bir çivi çaktıklarını göremedik. Biz çiftçilere destek vereceğini söylemişti. Biz desteğini göremedik. Ona güvenip elimizdeki tohumlukları sattık. Tohumsuz kaldık. Seçimden önce verdiği vaatleri de yerine getirmedi. Baktığımız zaman bugün dünyayı etkisi altına alan bir tahıl krizi var. Bu kriz Cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde sonuca kavuştu. Dünya üzerinde bütün insanlık tahıla ulaşım sağladı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ülke olarak kendisi ile gurur duyuyoruz. Kimsenin yapamayacağını yaptı" şeklinde konuştu.
Çiftçi Yavuz Ozansoy ise, "Tohum desteğinden dolayı Sincan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim zor zamanımızda bizim yanımızda oldular. Yerli ve milli tohumla ülke ekonomisine katkı sağladık. Çokta verimli bir sezon geçirdik. Ekonomik anlamda da bize çok katkısı oldu bu hibenin. Sincan belediyemizin dağıttığı buğdayın devamını bekliyoruz. ABB'de bir kere verdi ama daha sonra bunu kesti. Tekrarını istediğimizde bize zorluk çıkardı. Biz bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ama bize zorluk çıkarılıyor. Sincan belediyemiz her zaman yanımızda oldu. 4 buçuk yıldır Mansur Yavaş, bize hiç yardımcı olmadı. Hiçbir faydası olmadı. Bugün dünya bir tahıl krizinden geçiyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile bu sorun ortadan kaldırıldı. Afrika kıtası başta olmak üzere birçok ülke tahıla ulaşabildi. Bu koridorun bize de çok faydası oldu. Bugün bütün insanlık adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Kendisi ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Enver Erdem isimli Çiftçi de, "Sincan Belediyemizin yaptığı bu hizmetten oldukça memnunuz. Devamı da inşallah gelecektir. Bu destek bizi hem ekonomik anlamda rahatlattı hem de üretimimizi arttırdı. Masraflarımız azaldı. 4 buçuk yıldır Sincan belediyemiz bizi hep destekledi. En ufak sorunumuzda belediyemiz hemen yardımcı oldu. Kendi sorumluluk bölgelerinde ben bir şey yaptığını göremedi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. 4 buçuk yıldır ne Mansur Yavaş'ı gördük ne de bir ekibini gördük. Köyümüze bir hizmeti olmadı. Bize seçimden önce verdiği hiçbir vaadi yerine getirmedi." dedi.