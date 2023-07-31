Yavaş çiftçiye verdiği sözü tutmayınca iş Sincan Belediyesi’ne düştü

Çiftçi Ali Rıza Gürbüz de, "Sincan belediyemizin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçiye böyle destekler verilecek ki üretim artacak ekonomi canlanacak. Üretmeden kazanamayız. Belediyemiz bize kaliteli tohum verdi. Verdiği tohum sayesinde ürünümüzün kalitesi de verimi da arttı. İnşallah bu sezonda bu desteği devam eder biz de ülkemize üreterek fayda sağlarız. Bugün bize verilen en ufak destek bizi mutlu ediyor. Hibe desteği sayesinde ekonomik anlamda rahatladık. Baktığımız zaman Sincan Belediyemiz her konuda da bize destek oluyor. Çocuklarımız park alanları inşa ediliyor. Konağımız yapılıyor. Ama buna benzer işleri ne yazık ki büyükşehir belediyesinden göremedik. Burada kendi sorumluluk alanlarında bir gün olsun bir çivi çaktıklarını göremedik. Biz çiftçilere destek vereceğini söylemişti. Biz desteğini göremedik. Ona güvenip elimizdeki tohumlukları sattık. Tohumsuz kaldık. Seçimden önce verdiği vaatleri de yerine getirmedi. Baktığımız zaman bugün dünyayı etkisi altına alan bir tahıl krizi var. Bu kriz Cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde sonuca kavuştu. Dünya üzerinde bütün insanlık tahıla ulaşım sağladı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ülke olarak kendisi ile gurur duyuyoruz. Kimsenin yapamayacağını yaptı" şeklinde konuştu.

Çiftçi Yavuz Ozansoy ise, "Tohum desteğinden dolayı Sincan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim zor zamanımızda bizim yanımızda oldular. Yerli ve milli tohumla ülke ekonomisine katkı sağladık. Çokta verimli bir sezon geçirdik. Ekonomik anlamda da bize çok katkısı oldu bu hibenin. Sincan belediyemizin dağıttığı buğdayın devamını bekliyoruz. ABB'de bir kere verdi ama daha sonra bunu kesti. Tekrarını istediğimizde bize zorluk çıkardı. Biz bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ama bize zorluk çıkarılıyor. Sincan belediyemiz her zaman yanımızda oldu. 4 buçuk yıldır Mansur Yavaş, bize hiç yardımcı olmadı. Hiçbir faydası olmadı. Bugün dünya bir tahıl krizinden geçiyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile bu sorun ortadan kaldırıldı. Afrika kıtası başta olmak üzere birçok ülke tahıla ulaşabildi. Bu koridorun bize de çok faydası oldu. Bugün bütün insanlık adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Kendisi ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Enver Erdem isimli Çiftçi de, "Sincan Belediyemizin yaptığı bu hizmetten oldukça memnunuz. Devamı da inşallah gelecektir. Bu destek bizi hem ekonomik anlamda rahatlattı hem de üretimimizi arttırdı. Masraflarımız azaldı. 4 buçuk yıldır Sincan belediyemiz bizi hep destekledi. En ufak sorunumuzda belediyemiz hemen yardımcı oldu. Kendi sorumluluk bölgelerinde ben bir şey yaptığını göremedi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. 4 buçuk yıldır ne Mansur Yavaş'ı gördük ne de bir ekibini gördük. Köyümüze bir hizmeti olmadı. Bize seçimden önce verdiği hiçbir vaadi yerine getirmedi." dedi.