AK Partili Çankırı Grev Kararında Büyükşehir’e yüklendi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da partilileri ile biraraya geldi. Çankırı burada yaptığı açıklamada İzmir'deki metro ve tramvayda toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ve greve gidilmesi üzerine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye'sine yüklendi. Çankırı yıllardır İzmir'in yerinde sayma duruşunun sebebi olarak muhalefetin sık sık haksız yere merkezi hükümeti hedef gösterdiğini ancak kendi yetki ve sınırları dahilinde sınıfta kaldığını hatırlattı. İzmir'in bugüne kadar çözülmüş hiçbir sorununda hizmet politikası gütmediklerini ifade eden Çankırı

"Yıllardır yaptıkları tek şey ideolojik söylem. Bugün CHP'nin geldiği noktayı da artık net şekilde görüyoruz. Kimlerle el ele kol kola gezdiklerini, kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerle kimlerin değirmenine su taşıdıklarını iyi biliyoruz. Derdiniz hizmet olsa, vatandaş olsa bugün İzmir gibi medeniyetin beşiği olan bir kentte binlerce insan grev kararı üzerinden mağdur olmazdı. AK belediyeciliğin olduğu kentlerde bugüne kadar temel hizmet politikalarında önceliğimiz hep insan odaklı oldu. Ancak bakın Istanbul'a, Ankara'ya.İki günde bir bozulan ve kaza yapan otobüs ve metrobüs haberleriyle gündemde." Dedi.

"GEÇMİŞTE DE AYNISI YAŞANDI"

AK Partili Çankırı ayrıca grev kararına yönelik geçmişte de benzeri durum yaşandığını hatırlatarak şöyle konuştu: "İzmir'de çalışanlarla büyükşehir belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar toplum düzenine hep aykırı nitelik taşımıştır. Bundan üç yıl önce de alınan grev kararı hatırlarsınız ki 30 gün sürmüştü. Sonunda konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan kararname ile grevi erteleme kararı alınmış ve son bulmuştu. Yönetemediğiniz kriz anlarını çözüme kavuşturan hükümete hizmetsizliğinizle yüklenemezseniz.Bu hükümet hiçbir siyasi parti gözetmeksizin vatandaşına hizmet götürüyor.Aramızdaki tek fark bu."