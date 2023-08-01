AK Partili İnan’dan Tunç Soyer’e ’grev’ çıkışı: Hesabı sandıkta verecekler

İzmir'deki metro ve tramvay hatlarındaki seferlerin grev nedeniyle durması ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. İnan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin 3. büyük şehri olan İzmir'de ulaşım krizinin ikinci günü! Akıl almaz sahnelere şahit oluyoruz.
CHP'li Tunç Soyer ve ekibi günler öncesinden "geliyorum" diyen bu yönetimsel krize tedbir almayarak büyük bir sorumsuzluğa ve kaosa imza attı; İzmirlilerin ulaşım hakkını hiçe saydı.
Metro emekçilerinin özlük haklarını gasp etti. İzmirlileri perişan etti. 5 milyonu aşkın insanımızın yaşadığı İzmir'de, Büyükşehir Belediyesinin çektirdiği rezilliğin haddi hududu kalmadı. Şehir için, vatandaşlar için en önemli ve temel konu olan ulaşımda insanımızın işi, gücü, hastanesi hiç bu kadar yollarda kalmamıştı.
Bu mağduriyeti sineye çekmemiz veya kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bugünleri unutmayacağız. Kendi çalışanlarına ücret hakkını, vatandaşlarına ulaşım hakkını sağlayamayan bu belediye yaşattığı her bir sorumsuzluğun ve aksaklığın hesabını 8 ay sonra sandıkta verecek! Emekçi ablamızdan hakikati dinleyelim: "Asgari ücrete gelen zamlar olmasa biz bu rakamları da alamıyoruz."