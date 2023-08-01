Bakanlar, Sincan’da üniversite adaylarına tercih desteği verdi

"KARŞILAŞTIĞINIZ SIKINTILARI DAĞ GİBİ GÖRMEYİN"

Programın ikinci gününde ise öğrencilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kariyer sürecinde karşılaştığı engelleri gençlerle paylaştı. Bakan Göktaş, "Siz ne yaparsanız yapın çeşitli engellerle karşılaşacaksınız. Başörtülü olun veya olmayın, genç olun veya olmayın. Karşılaştığınız sıkıntıları dağ gibi görmeyin, karşınıza her zaman dikensiz gül bahçeleri çıkmaz. Önemli olan bunların nasıl üstesinden geleceğiniz, o yüzden bakış açınız çok çok kıymetli. Siz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz, her sıkıntıya bu bakış açısıyla yaklaşın." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hayallerin peşinden koşmanın önemini vurgulayarak kendi hayat hikayesini anlattı.

Spor ve sosyal aktivitenin içinde olmanın kişiye kazandırdıklarından bahseden Bakan Bak, "Çevrenizdeki insanlara yardım ettiğinizde haz duyuyorsanız ve bunları arttırırsanız çok güçlü insansınız demektir. Çevrenizdeki insanlara dokunun. Bu noktada spor çok önemli bir sosyal olgudur. Bizim bakanlığımız sizin bakanlığınız. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hayatta hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.