Beceriksizliğini böyle örtmeye çalıştı! CHP Mansur Yavaş’ın imdadına bot hesaplar yetişti

Ankara'ya 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca ne bir havuz ne bir kreş ne bir gençlik merkezi yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce yapılan kreş, gençlik merkezi ve havuzların tabelalarını değiştirerek, içerisinde ufak tefek değişiklikler yaparak "Burayı biz inşa ettik" demeye başladı. Yavaş'ın kendi döneminden önceki dönemlerde yapılan projeleri sahiplenmesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılırdı. Özcan tarafından oyunu bozulan Yavaş, köşeye sıkışınca Yavaş'ı kurtarmak için bot hesaplar 4 bir yandan harekete geçti.