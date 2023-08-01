Bölücü örgüte 11 milyar TL’lik narkotik darbe

JANDARMA Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK'nın finans sağladığı uyuşturucu ticaretine darbe indirdi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narkoterör operasyonunda yakalanan uyuşturucu ile PKK'nın 11 milyar Türk Lirası yasadışı gelir elde etmesi engellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirilen operasyonu gerçekleştiren timleri tebrik ederken, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği mesajını paylaştı.