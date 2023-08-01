Grevlerin şehri İzmir’de hayat resmen durdu

Önceki gün DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticileri ile Başkan Soyer arasında gerçekleşen geriye dönük alacaklarla ilgili toplantıdan sonuç çıkmayınca Genel İş 1, 2, 3 ve 9 nolu şubelerde örgütlü 18 bin işçi 1 Ağustos Salı günü sabah erken saatlerden itibaren tam gün iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesindeki iş bırakma furyası bununla da sınırlı kalmadı. Büyükşehir'de çeşitli birimlerde çalışan 6 bin memur da toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacaklarının söz verilmesine rağmen zamanında yatırılmamasını protesto etmek amacıyla 1 Ağustos tarihi itibariyle yarım gün iş bırakma kararı aldı.
18 BİN İŞÇİ İLE 6 BİN MEMUR DA İŞ BIRAKTI
İzmir'de metro ve tramvay işletmelerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SODEMSEN arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine yetkili sendika önceki gün greve gitti. Grev nedeniyle her gün 500 binden fazla vatandaşın yararlandığı tramvay ve metro seferleri durdu. İzmirliler kabusa uyandı. Haftanın ilk günü yaşananlardan habersiz metro ve tramvay istasyonlarına giden binlerce İzmirli karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı.
TRAFİK FELÇ
İzmir Büyükşehir Belediyesi oluşan yolcu yoğunluğunu karşılamak için ek otobüs seferleri koysa da otobüslerde izdiham yaşandı. Buna bir de grev nedeniyle işe araçları ile gitmek zorunda kalan İzmirliler eklenince kent içi trafik felç oldu. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
SÖZÜNÜ TUTMADI
Tüm bunlar yetmezmiş gibi iş bırakma haberleri arka arkaya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer DİSK'e bağlı Genel İşy Sendikasının örgütlü olduğu İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan işçilerin imzalanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını 90 günlük süre dolmasına rağmen yatırmayınca Genel İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelere üye 18 bin işçi bugün yani 1 Ağustos Salı günü itibariyle tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Kültürpark içinde yer alan Büyükşehir Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler Soyer'e; "Sözünü tut, alacaklarımızı yatır" çağrısında bulundu. Durum böyle olunca park ve bahçelerin bakımı yapılmadı, ESHOT Genel müdürlüğü atölyelerindeki bir çok iş aksarken, Fen işleri ve İZSU Genel Müdürlüğünde bir çok hizmet verilemedi.
6 BİN MEMUR DA MAĞDUR
İş bırakma eylemlerine dün öğleden sonra memurlar da eklendi. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında görev yapan 6 bin memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu şube toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük 6 bin 500 liralık alacakları söz verildiği halde ödenmediği için bu gün öğleden sonra yarım gün iş bırakma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde art arda yaşanan iş bırakmalar hizmet bekleyen kentliyi isyan ettirdi.