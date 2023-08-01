Grevlerin şehri İzmir’de hayat resmen durdu

TRAFİK FELÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi oluşan yolcu yoğunluğunu karşılamak için ek otobüs seferleri koysa da otobüslerde izdiham yaşandı. Buna bir de grev nedeniyle işe araçları ile gitmek zorunda kalan İzmirliler eklenince kent içi trafik felç oldu. Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

SÖZÜNÜ TUTMADI

Tüm bunlar yetmezmiş gibi iş bırakma haberleri arka arkaya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer DİSK'e bağlı Genel İşy Sendikasının örgütlü olduğu İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan işçilerin imzalanan toplu iş sözleşmesinden kaynaklı geriye dönük alacaklarını 90 günlük süre dolmasına rağmen yatırmayınca Genel İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelere üye 18 bin işçi bugün yani 1 Ağustos Salı günü itibariyle tam gün iş bıraktı. Sabah erken saatlerde Kültürpark içinde yer alan Büyükşehir Belediye hizmet binası önünde toplanan işçiler Soyer'e; "Sözünü tut, alacaklarımızı yatır" çağrısında bulundu. Durum böyle olunca park ve bahçelerin bakımı yapılmadı, ESHOT Genel müdürlüğü atölyelerindeki bir çok iş aksarken, Fen işleri ve İZSU Genel Müdürlüğünde bir çok hizmet verilemedi.