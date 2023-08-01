Dönüşler hızlanacak

Kaçak göçmen ve sığınmacılar ile ilgili bir süredir yapılan hazırlıklar arka arkaya uygulamaya konulmaya başlandı. Biri kaçak göçmenler, ikincisi de sığınmacılar olmak üzere iki önlem paketi devreye sokuldu. Paketler kapsamında yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin kısa süre içinde etkisini göstermesi, bu iki alanda önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor. İki paket kapsamında atılacak adımlar şöyle:Türkiye'de geçici sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde ikametleri zorunlu olacak; istedikleri zaman istedikleri şehre gidemeyecekler. Sığınmacılar, yaşadıkları şehrin dışına çıkmak istiyorsa özel izin alacak. İzinsiz başka yerlere gidenler ise ülkelerine geri gönderilecek. Ayrıca 5 kişiden fazla gruplar halinde dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılacak.Gerek alınan bu önlemler gerekse Türkiye ve Katar'ın, Suriye'de kurduğu şehrin tamamlanması ile birlikte geri dönüşlerin hızlanması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki ekim ve kasım aylarından itibaren Suriye'ye dönüşlerin iyice artacağı belirtiliyor. Türkiye ve Katar tarafından yürütülen proje kapsamında geçen nisan ayında Cerablus'ta 5 bin evin temeli atıldı. Burada toplamda 28 bin 681 konut yapılacak ve yepyeni bir şehir kurulacak. Evler 60, 80 ve 100 metrekare olarak planlandı. Yeni kurulan şehrin etrafına sanayi tesisleri kurulacak. Okullar, hastaneler yapılacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 1 milyon kişinin ülkesine dönüp burada yaşayacağı düşünülüyor.