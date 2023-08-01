Doğalgaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'nun konuğu oldu. İşte Bakan Bayraktar'ın SABAH'a özel açıklamalarından satırbaşları:Türkiye'nin petrol ve doğalgazda fiziki üs (hub) olma özelliği var. Rusya, Türkiye'de gaz merkezi kurma fikrini koruyor. Türkiye'mizin, doğalgaz fiyatlarının belirlendiği, ticaretinin yapıldığı merkez olmasını istiyoruz. Bu, bir tür elektronik ticaret ve fiyat oluşum sistemi. Ama deponuz da olunca ucuza aldığınız gazı uygun talep şartları oluştuğunda satar, daha çok kazanırsınız.Karadeniz gazı Türkiye'nin 2016'da ortaya koyduğu milli enerji ve maden politikasının ilk sonuçlarından biridir. Kıyıdan 170 km uzaklıkta, 2 bin 100 metre su derinliğinde ve deniz tabanından 2 bin 500 metrede operasyon yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos 2020'de dünyaya ilan etti. Üç yıldan kısa sürede yatırımı tamamladık, 20 Nisan'da karada ilk gazı yaktık. Enerji ve madende rotamızı tam bağımsızlığa çevirdik. Enerjide 21 yılda Sayın Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde adımlar atıldı, reformlar yapıldı. Şu anda üretimi geliştirme aşamasındayız. İkinci faz çalışmalarımıza da başladık. Karadeniz gazının şu andaki keşif noktalarından ekonomiye kazandırılması, 40 milyon metreküplük hedefler 2025-2026'yı bulacak.Petrol ve doğalgazda sismik faaliyet yapıyoruz. Karadeniz'de keşif, rezerv ihtimali olan bölgeler var. Ordu'da gaz, Rize'de petrol arıyoruz. Önceliğimiz ise tabii ki Sakarya gaz sahası.Türkiye, 2053'e kadar karbon nötr bir ekonomi olacak. Türkiye'nin enerji talebi 21 yılda üç katına çıktı. Enerjide iki ana eksen var. Biri arz güvenliğimiz, diğeri dışa bağımlılığı azaltmak. Mutlaka yerli ve yenilenebilir kaynaklarla talebi karşılamamız gerekiyor. Gabar'la beraber günlük petrol tüketiminin yüzde 20'si milli imkânlarla karşılanacak. Gabar'da üretim günlük 100 bin varile gelince ülkede toplam üretim 200 bine gelecek. Ama 800 bin varili bulmamız gerekecek. Yani, çıtamız yüksek ve gidecek çok yolumuz var.İsrail gazının Türkiye üzerinden taşınması için karşılıklı ziyaretler olabilir. Gazın bir kısmının Türkiye'ye gelmesi, bir kısmının Avrupa'ya gitmesine yönelik çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğinde önemli yere sahip. Enerji işbirlikleri bölgesel çatışmaların çözümüne de katkı sağlıyorsa ayrıca arzu ettiğimiz bir model oluyor. Bu anlamda hazırız. Türkiye'nin gazda Avrupa, petrolde dünya istikrarına katkısı büyük.Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık bir anlaşma seti imzalandı. Bu anlaşmaların 29.7 milyar doları enerji projeleri. Yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgâr, deniz üstü rüzgâr offshore projeleri, doğalgaz depolama, hidrojen üretimi ve yeşil amonyak üretimi gibi bir çerçeveden oluşuyor. BAE'nin ev sahipliği yapacağı İklim Konferansı'na kadar bu projelerde somut adımlar atılacak. Suudi Arabistan'la da somut adımlar duyacaksınız.Batılı şirketlerden de Türkiye'ye çok ciddi ilgi var. Fransız Total ile Rönesans Grubu yenilenebilir enerjide anlaşma imzaladı. Japonya, Çin, Kore'den görüşme talepleri geliyor. Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5., dünyada 12. sıradayız. Daha ileri gideceğiz.Bakanlık olarak esas görevimiz vatandaşlarımıza enerjinin kaliteli, ucuz şekilde tedarikinin sağlanması. Bir ürünü ucuz hale getirmenin yöntemi ise bollaştırmak. Arzı artırırsak fiyatı aşağı getirebiliriz. Ancak kontrolümüz dışında dünyada petrol, doğalgaz fiyatlarında ani artışlar olabiliyor. Mesela geçen yıl 96.5 milyar dolar enerji faturamız söz konusu oldu. Enerjiyi sübvanse ederek veriyoruz. Doğalgazda yüzde 50 sübvansiyon söz konusu. Elektrik, doğalgaz fiyatlarının etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız Akaryakıt fiyatlarında ise son dönemde depremlerle ortaya çıkan finansman ihtiyacı için vergisel düzenleme yapıldı.Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci ünitede üretim 29 Ekim 2024'te başlayacak. Diğer üniteler de birer yıl arayla devreye girecek. Ülke olarak nükleerden elektrik üretmemiz gerekiyor.İkinci nükleer santral için Ruslar, Güney Kore ve Fransa'nın ilgisi var. Trakya projesi için (3. Santral) Çin'le uzun yıllardır müzakere yürüyor. Hükümetler arası anlaşmaya metni oluşturup Meclis onayına göndermek istiyoruz.5 yıl içinde temelleri atacağız. Biz bu arada Sinop tarafında saha çalışmalarına devam ettik. Akkuyu için 2010'da hükümetler arası anlaşma imzalandı. Projenin tasarlanması, izinler, zemin çalışmaları 3-5 yıl aldı. 2023-2028 döneminde hem 2. hem de 3. lisansların alındığı, temelin atıldığı süreci hedefliyoruz