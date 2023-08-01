"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı

"MUSTAFA SARIGÜL BAYKAL'LA MÜCADELE VERDİ, AYRILIP PARTİ KURDU"

Muharrem İnce bir mücadele verdi sonra ayrıldı partisini kurdu. Mustafa Sarıgül geçmişte Baykal'la bir mücadele verdi ayrılık parti kurdu. Hatta Murat Karayalçın da ayrılmıştı. Ecevit de 12 Eylül sonrası CHP'de devam etmedi. Orada CHP'deki savaştan kaçtığı için DSP'yi kurduğunu söylemişti bana.

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"İNCE VE SARIGÜL GİBİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekrem İmamoğlu farklı yönlerde çalışıyor. CHP içindeki genel başkanlık yarışında başarılı olamazsa ve yeniden belediye başkanı olamazsa bir parti kurma hazırlığı olduğunu görüyorum. CHP ile umudu kesilince kenara çekileceğini düşünmüyorum. Muharrem İnce ve Sarıgül gibi yapacağını düşünüyorum.

"KENDİSİNİ YIPRATTI..."

İmamoğlu'nun rakibi İmamoğlu oldu. Kendisini siyasetin Süperman'i olarak gördü ve kendisini yıprattı. İmamoğlu 'ittifak olmazsa kazanamam" fikrine kapıldı. Eski albenisi kalmadı. Siyaset bir pırıltıdır. İmamoğlu kendi pırıltısını kendisi gölgeledi.