Gri kategorideki terörist öldürüldü

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe Harekâtları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

O TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde komandolarımızın ısrarlı ve kararlı takipleri sonucunda Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada İçişler Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

4 KAHRAMANIMIZI ŞEHİT ETTİ

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma timlerini tebrik ederken şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacaklarını ve terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceği mesajı paylaştı.

