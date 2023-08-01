Toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamamasına ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, grev kararı sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Kentte çöp, su ve ulaşım sorunlarının giderek büyüdüğüne vurgu yapan Saygılı, "Bu üç başlık birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada 'İşini yapamayan bir belediye' vardır! Hele üzerine bir de 'Çalışan hakları' sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir! Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır: İzmir'i yönetemiyorsunuz" dedi.