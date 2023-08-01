Kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ’cü emniyet müdüründen tehdit: Boşuna uğraşıyorsunuz, geri döneceğiz

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun soluklu takip neticesinde 7 yıldır firar ihraç 1. Sınıf Emmiyet Müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurtdışına çıkmayı planlarken Ankara'da yakalandı.

YURTDIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

İhraç Emniyet Müdürünün aranma kaydının olduğu 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli olarak kılık ve adresini değiştirdiği, günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat ettiği tespit edildi. Yurtdışına kaçmaya planlayan Eser'in 2 adet sahte kimlik ve pasaport kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca üzerinden yüklü miktarda döviz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü simgesi olarak bilinen 1 amerika doları, cok sayida cep telefonu, dizüstü bilgisayar, powerbank, şarj aleti ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

KAÇMAYA HAZIRLANAN FETÖ'CÜDEN TEHDİT

İhraç Emniyet Müdürü Eser'in yakalandığında rahat tavırlar içerisinde "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" şeklinde söylemleri dikkat çekti. Gözaltına alınan şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

