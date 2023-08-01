LGBT terörüne Müslümanlar ile birlikte karşı çıktılar: Çocukları rahat bırakın!

'ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKIN'

Müslüman ve Hristiyan ebeveynler, "Çocukları rahat bırakın" şeklinde seslerini yükseltti.

Hristiyan Joe Schellenberg, "Böyle bir şeyde Müslümanlarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bir Müslüman kadın benim yanıma geldi ve elini üstüme koyarak Hristiyan olarak beni kutsadı. Bu hepimiz için oldukça sevimli bir andı" dedi.

Müslüman ebeveynler, Maryland'deki Montgomery County Devlet Okullarını LGBT cinsellik müfredatından vazgeçme seçeneğini kaldırdığı için eleştirdi.