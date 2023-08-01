LGBT terörüne Müslümanlar ile birlikte karşı çıktılar: Çocukları rahat bırakın!

LGBT terörü küresel sermayenin desteği ve medya araçları üzerinden korkunç propagandasının boyutunu her geçen gün artırırken, Kanada'daki müfredatta yer alan 'toplumsal cinsiyet ideolojisi'ne karşı Müslümanlar 'Çocukların çocuk olmasına izin verin' sloganıyla protesto düzenledi.
'GÜNDEMLERİNİ HER BİRİMİZE DAYATIYOR'
Müslümanların LGBT'ye karşı eylemine bölgedeki Hristiyanlar da destek verdi. Mısırlı göçmen Aziz Wadya, "Çocuğuma Hristiyanlığı öğretmek için zorlamadılar. Çoğunlukta olmalarına rağmen benim kimliğime saygı duydular. Şimdi, nüfusun yüzde birinden azı gündemlerini her birimize dayatıyor" ifadelerini kullandı.
'ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKIN'
Müslüman ve Hristiyan ebeveynler, "Çocukları rahat bırakın" şeklinde seslerini yükseltti.
Hristiyan Joe Schellenberg, "Böyle bir şeyde Müslümanlarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bir Müslüman kadın benim yanıma geldi ve elini üstüme koyarak Hristiyan olarak beni kutsadı. Bu hepimiz için oldukça sevimli bir andı" dedi.
Müslüman ebeveynler, Maryland'deki Montgomery County Devlet Okullarını LGBT cinsellik müfredatından vazgeçme seçeneğini kaldırdığı için eleştirdi.