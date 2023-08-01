Milli Savunma Bakanı Güler: Kıbrıs, bizim milli meselemiz

Gazi Orduevi'ndeki KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılan Güler şunları söyledi:

ELLİ SENE DAHA KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir.

BARIŞÇIL, EŞİT, ADİL ÇÖZÜM

Geçmişten süregelen ve artık miadı dolmuş söylemlerin çözüm çabalarına katkı sağlamadığı anlaşılmalıdır. Temennimiz, adada Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen tek taraflı adımlardan kaçınılması, bu yönüyle tarihi ve mevcut gerçeklerin doğru tanımlanması, bölgede gerilimi artırmaya yönelik eylem ve söylemlerden uzak durulması, yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde, barışçıl, eşit ve adil bir şekilde çözülmesine yönelik güçlü bir iradenin gösterilmesidir.

Bilinmelidir ki Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır. Muhataplarımızdan da Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına saygılı olarak hareket etmelerini bekliyoruz. Uluslararası camiayı da adil ve kalıcı bir çözüm için destek olmaya, sadece bir tarafın iddialarını desteklemeyi bırakıp konuya makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çağrımızı buradan bir kez daha yineliyor, barış, istikrar ve iş birliğinin hakim olduğu bir Kıbrıs ve Akdeniz için gayretlerimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.

KARARLILIĞIMIZ TAM

Barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimiz de bilinmelidir. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin güvenli, huzur ve refah içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek hem de Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için kararlılığımız tamdır.

Türkiye'nin kararlı duruşuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kardeş Kıbrıs halkının geleceğe daha güvenle baktığını, güçlü yarınlara, emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıslı kardeşlerimizin huzur ve güvenliği ile refahı için elinden geleni yapmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"NE MUTLU Kİ BÖYLE BİR KAHRAMANIN OĞLUSUNUZ"

Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi, Bakan Güler, vefat eden emekli Albay İlhan Salman adına hazırlanan Milli Mücadele Madalyasını oğlu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selman Salman'a "Ne mutlu ki böyle bir kahramanın oğlusunuz" ifadesini kullanarak verdi.

Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile resepsiyona katıldı.