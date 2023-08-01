Tepki çeken sözler: CHP’li Başarır’dan canlı yayında seçmenine ’koyun’ muamelesi...

Seçimlerde alınan peş peşe başarısız sonuçlar sonrası istifa etmesi beklenirken koltukta kalmayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partide tepkiler devam ediyor.
RAKİBİ 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU
İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çıkışı yaptı. 'Daha önce hiç seçim kaybetmedim' diyerek CHP Genel Başkanlık koltuğu için düğmeye bastı fakat somut bir adım atmadı...
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İNTERNET SİTESİ AÇTI, GİZLİ TOPLANTI BİLE YAPTI
Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile açan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin en kritik isimlerini de yanına aldı. Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakını olan isimlerle birlikte zoom üzerinden gizli darbe toplantısı yaptı.
Ana muhalefette koltuk mücadeleleri devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan parti tabanını özetleyen bir açıklama geldi.
Başarır, katıldığı Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"LİDERLİK DEĞİŞİMLERİNİN SONUNDA HEP TRAJİK BİR ŞEY VAR"
Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:
CHP'de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
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"TABANIMIZ KÜSSE DE OY VERİR"
Başarır ise şöyle yanıt verdi:
"CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP'nin."