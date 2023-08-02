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Giriş Tarihi: 3.8.2023 00:19

AK Parti’de 6 il başkanlığına atama

AK Parti’de Adana, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa ve Çankırı il başkanlıklarına atama yapıldı.

İHA
AK Parti’de 6 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Hakkari İl Başkanlığına Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığına Ali İhsan Delioğlu, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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AK Parti’de 6 il başkanlığına atama
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