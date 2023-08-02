Disney Plus, Ermeni lobisine boyun mu eğdi? Skandal Atatürk dizisi kararı! “Utanç verici ama ilk değil”

"UTANÇ VERİCİ"

Disney Plus'ın skandal kararına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Amerika merkezli bir platform Disney Plus. Bu platformun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğdiği ve Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasını utanç verici buluyorum. Ama bu ilk karşılaştığımız bir durum değil" dedi. 1915 olaylarının bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma malzemesi olarak kullanıldığının altını çizen Yenişehirlioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

Kabul etmek mümkün değil. Anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmek, zamanın ruhuna ayak uydurabilmek, uzlaşı yollarını değerlendirmek, nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmek gerekir, bunları yapmamız lazım. Ermeni lobisi bu anlayıştan çok uzak. Ermeni lobisinin tek amacı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olmak. Asıl hedef bu.

"VATANDAŞLARIMIZ ÜYELİKLERİNİ İPTAL ETSİN"

Disney Plus'ın kararını saygısızlık olarak değerlendiren Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı: Disney Plus'ın bu tutumu aziz milletimize ve değerlerine saygısızlık. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Fikir özgürlüğünden bahseden uluslararası medya kuruluşlarının, bu yaşananlara kör, sağır ve dilsiz olması tek taraflı davrandıklarının açık delili. Tarihi olayların araştırılması ve hakikatin ortaya çıkartılması için bu işin tarihçilere bırakılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız yıllardır söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmadık mı biz? Kendi arşivlerimizi bu komisyona açma taahhüdünde bulunduk ama karşımızda muhatap bulamadık. Bugün zorluklar içerisinde kurduğu ülke 100 yaşına gelen ve dünyaya mal olmuş bir lidere karşı bu şebekelerin faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve tarih huzurunda aslında kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ben bunu yok hükmünde kabul ediyorum. Bu platform yakışıksız ve yanlı tutumundan vazgeçmezse vatandaşlarımızın üyeliklerini iptal ederek tepkilerini dile getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. Ülkemizin kurucusu ve dünyaya mal olmuş bir lider. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak "Disney Plus'ın savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildi" şeklinde bir açıklamada bulundu. Tavrımız çok net; Ermeni Lobilerinin Türkiye'nin zor duruma sokulması noktasındaki bu çalışmasını yok hükmünde kabul ediyoruz. Ancak bir yaptırım uygulanmasını, vatandaşlarımızın vazifesi olarak değerlendiriyorum. Bu konuda daha hassas bir tavır göstermemiz gerekiyor.