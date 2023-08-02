İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık

AKŞENER DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ DİYEREK MASADAN KALKMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın adayı olarak CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gösterdi. Ancak masada bu kabul edilmedi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm itirazlara rağmen altlı masanın cumhurbaşkanı adayı oldu. Altılı masanın 12. toplantısında yaşanan bu krizin ardından masadan kalkan Akşener zehir zemberek açıklamalar yaparak, masadan ayrıldıklarını duyurdu. Akşener toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.Partimiz bir dayatmaya mecbur bırakıldı. Buna boyun eğmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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