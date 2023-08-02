İzmir’de vatandaşlardan CHP’li belediyeye konut protestosu

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından açılan davalar nedeniyle Uzundere'deki TOKİ tarafından yapılmak istenen konut projesine 4 yıldır başlanamadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ konutlarının önemi ve sağlamlığı bir kez daha kanıtlanırken, İzmirli vatandaşlar da TOKİ projesinin bir an önce başlanmasını istiyor. Hak sahibi olan bir grup vatandaş önceki gün (Salı) CHP'li Karabağlar Belediyesi önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, belediye önünde 'CHP ve Karabağlar Belediyesi dar gelirli ailelerin ev hayalleriyle oynayanlar yerel seçimlerde bizlerden oy istemeye gelmesinler' ve 'Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen sesimizi duyun. 750 dar gelirli hak sahibi aileler olarak sizinle görüşmek istiyoruz. Tüm umudumuz sizsiniz' yazılı pankartları açtılar. Hak sahipleri, TOKİ konutlarının yapılmasını açtığı davalarla engelleyen CHP'li Karabağlar Belediyesini protesto etti. Belediye önünde toplanan grup açıklamasında TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesinin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.

BİZDEN NASIL OY İSTEYECEKSİNİZ

Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, "Başkan bize canlı yayında 'Hep pazar günleri belediye önüne geliyorlar. Hafta içi gelsinler de hem çayımı içsinler. Hem de dertleri neymiş dinlerim' dedi. Ancak 3 saattir bekliyoruz. Sizle görüşemedik. 60-70 yaşındaki yaşlılarımız ve şehit gazi yakınlarımız sıcakta burada başkanı bekledik. Haberiniz olduğu halde bizle görüşmediniz. Yerel seçimler var. Bizim kapımıza oy istemeye geleceksiniz. Aramızda şehit gazi yakınları var. Dar gelirli vatandaşlar var. Bizden nasıl oy isteyeceksiniz? Biz sizin kapınıza geldik. Siz tenezzül edip çıkmadınız. Bizimle görüşmediniz. Biz hakkımız olan evleri alana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz." dedi.

GEREKİRSE BELEDİYE ÖNÜNDE ÇADIR KURACAĞIZ

Hakları olan evlerden vazgeçmeyeceklerini söyleyen İnal, "Gerekirse belediye önünde çadır kuracağız. Oturma eylemi yapacağız" dedi. Belediye önünde konuşan hak sahibi Harun Koruk, "Saat 17.00'den beri burada bekliyoruz. Hafta içi belediye başkanı ile görüşmeye geldik. Derdimizi anlatmak için bekliyoruz. Ancak belediye başkanının bizimle yüzleşmeye korktu. Bizimle yüzleşmeye yüzü yok. 3 saattir burada bekliyoruz ama belediye başkanı ile görüşemedik" dedi.